Programatorii nu mai au cele mai mari venituri medii din România. În ce domeniu se câștigă cel mai bine în 2023

Conform statisticilor din noiembrie 2023, angajații din IT nu mai sunt cei mai bine plătiți din România. FOTO / Pexels.com

Într-o industrie caracterizată de salarii mari, sectorul IT din România a traversat o transformare semnificativă între 2020 și 2023. Dacă înainte și în timpul pandemiei de COVID-19 orientarea gradual către munca online și internaționalizarea perspectivelor profesionale a dus la un trend ascendent în salarizarea din IT, în special în centrele urbane mari, în termen recenți, criza energetică și de resurse industrial a cimentat potențialul slujbelor din sectorul industrial.

Ziare.com a urmărit parcursul salariilor din industria IT din ultimii ani până în prezent, când deși a dominat topul salariilor până în 2022, industria IT a fost detronată în noiembrie 2023 de sectorul extracției de cărbune și prelucrării țițeiului, conform unor date recente prezentate de Institutul Național de Statistică (INS).

Clujul, polul creșterii salariilor în IT înainte și după 2020

INS arăta în 2020 că angajații din IT&C din Cluj au avut un salariu mediu net de peste 7.700 lei, în timp ce în București, centrul major al industriei, salariul mediu era de 7.000 lei. Această diferență era atribuită costului vieții mai ridicat în Cluj și unui număr mai mic de specialiști IT. În martie 2020, salariul mediu net în IT a atins 8.289 lei, reflectând o creștere față de 6.946 lei în mai 2019.

Anul 2020 a marcat cel de-al cincilea an consecutiv în care angajaţii din IT erau mai bine plătiţi în Cluj decât în Bucureşti, conform statisticilor INS de atunci.

Mai mult, statisticile de la începutul anului 2021 priveau înapoi la creșterile salariale de pe parcursul primului an de pandemie către o creștere a salariului mediu din industria IT către suma de 8.289 de lei. Topul salariilor plasa fabricarea produselor de cocserie și prelucrarea țițeiului la momentul respectiv pe locul doi, cu o diferență semnificativă a remunerației, la un câștig salarial mediu net lunar de 6.862 de lei.

Asta în condițiile în care salariul mediu brut pe economie în 2020, la care s-a raportat sprijinul statului pentru șomajul tehnic acordat salariaților trimiși acasă din cauza crizei Covid-19, este 5.429 lei.

De menționat este și detaliul că, în 2020, conform Indicelui anual al prețurilor de consum, care măsoară evoluția de ansamblu a prețurilor mărfurilor cumpărate și a tarifelor serviciilor utilizate de către populație în anul curent față de anul precedent, rata inflației se situa încă la 2,6%, în scădere față de 2019.

2021 a adus creșteri salariale generale, dar și dublarea ratei inflației

Salariul mediu net pe economie a depășit în 2021 pragul de 3.500 de lei net pe lună, în creștere cu 10,1% în valoare absolută faţă de anul 2020, conform unor datele centralizate de Ziarul Financiar pe baza informațiilor brute prezentate de INS. Creșterea salarială reală, fără inflația de 5,1% din 2021, a fost astfel de doar 5%, cea mai scăzută dinamică din ultimii opt ani.

Cu toate acestea, angajații din servicii IT au câștigat cele mai mari salarii din economie, cu o medie aproape 8.600 de lei net pe lună în 2021. Statistica a plasat salariile programatorilor, în termeni reali, cu 12% peste cele din 2020, acestea fiind şi cu 2,4 ori mai mari decât salariul mediu pe economie.

2022, inflația în creștere și reorganizarea competiției de piață în sectorul industrial detronează salariile programatorilor

Potrivit INS, în luna ianuarie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna decembrie 2022, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigurilor salariale medii nete din luna ianuarie au fost determinate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), cât şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

INS a publicat o statistică la începutul acestui an din care reiese că, în anul 2022, câştigul salarial mediu brut lunar înregistrat la nivelul economiei naţionale a fost 6.126 lei, cu 10,7% (+591 lei) mai mare faţă de anul precedent, iar cel net de 3.801 lei, în creştere cu 11,3% (+385 lei) comparativ cu 2021.

Statisticile arată că, pentru anul 2022, indicele câştigului salarial real (exprimat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum al populaţiei) a fost 222,4% faţă de anul 1990, mai mic cu 5 puncte procentuale faţă de anul precedent. Astfel, orice creșteri salariale au venit și în contextul unei inflații galopante, care s-a ridicat în anul 2022 la 13,8%,

În acest context, la finalul anului 2022, salariul mediu pentru activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice: 10.041 lei net, 15.851 lei brut, iar în top au crescut puternic salariile din extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale: 8.058 lei net, 13.618 lei brut.

2023, evoluția salariilor pe parcursul anului, până în prezent

Salariile pe parcursul acestui an au evoluat în pas cu schimbările economice și reorientarea mediilor profesionale către anumite domenii în care au avut loc investiții fără precedent. Astfel, conform statisticilor din noiembrie 2023, angajații din IT nu mai sunt cei mai bine plătiți din România. Deși media salarială din IT e de peste 10.000 de lei pe lună, salariile medii ale specialiștilor implicați în extracția cărbunelui și prelucrarea țițeiului, au crescut la peste 11.000 de lei.

În contrast, lucrătorii din industria HoReCa primesc în 2023 remunerații care sar puțin peste 2.000 de lei. În 2023, domeniile cu cea mai semnificativă creștere salarială la nivel procentual țin de sectorul bugetar: învățământul, sănătatea și asistența socială, precum și administrația publică, arată ultimele date INS.

Aceste cifre salariale se subscriu unei rate a inflației în scădere față de anul 2022, dar care încă nu a fost definită în termeni medii la nivel anual. Ultimele date Eurostat din 17 noiembrie plasează rata medie a inflației din România pe cele mai înalte cote comparativ cu inflația celorlalte țări europene în prezent, la 8,3%.

Totodată, trebuie menționat că începând de la 1 noiembrie, salariile angajaților din IT cu contract individual de muncă se supun unor marje de calcul a cotizațiilor sociale modificate, conform modificărilor fiscale aduse de Legea 296/2023.

Astfel, scutirea pe impozitul pe venit se va mai aplica numai angajaților cu salarii de până la 10.000 de lei/lună, pentru un singur contract de muncă, până la finalul anului 2028, iar contribuția la asigurări sociale (CAS) a fost ajustată. Din 2024, IT-iștii vor avea o cota CAS de 20,25%, in loc de 25%, fără a socoti contribuțiile la fondurile de pensii private, Pilonul II.

