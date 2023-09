Schimbarile fiscale cuprinse in Ordonanta PSDNL au stimulat iesirile de capitaluri straine din piata locala si au depreciat leul.Cursul euro a crescut de la 4,9696 la 4,9743 lei, foarte aproape de maximul istoric de 4,9783 lei care a fost atins in 19 mai. Piata s-a deschis la 4,966 lei iar presiunea pe cumpararea de valuta a ridicat cotatia pana la 4,976 lei.In sondajul realizat in iulie de CFA Romania, se anticipa pentru inceputul anului viitor o valoare medie a euro de 4,9964 lei, ... citeste toata stirea