ANRE a aplicat amenzi de 2,63 milioane de lei furnizorilor de gaze naturale si de energie electrica

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aplicat furnizorilor de gaze naturale si de energie electrica amenzi contraventionale in valoare totala de 2,63 de milioane de lei, in cadrul unei noi serii de actiuni de control. In timpul verificarilor, ANRE a constatat ca societatile CEZ Vanzare, Electrica Furnizare si RES Energy Solutions nu au emis facturi aferente consumului de energie electrica si gaze naturale continand schema de sprijin prevazuta de ordonanta de ... citeste toata stirea