Cifra de afaceri pe piata de jucarii din Romania va atinge un nivel record de peste 1,7 miliardelei in 2022, dupa ce, in 2021 a inregistrat 1,5 miliarde lei, potrivit estimarilor unui furnizor de solutii de business information.In 2021, cifra de afaceri pe acest segment (productie & comert) a crescut cu 14% fata de 2020 si a fost de aproape 8 ori mai mare decat in 2012, la cel mai ridicat nivel din istorie."Pentru 2022 estimam continuarea cresterii pietei de jucarii peste media europeana ... citeste toata stirea