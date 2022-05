Economia Rusiei se va contracta cu pana la 10% in acest an, potrivit Bancii Centrale

Economia Rusiei se va contracta cu 8 pana la 10% in 2022, potrivit noilor estimari ale Bancii Centrale a Rusiei citate de CNN. Banca a precizat ca activitatea economica a inceput sa scada in martie 2022, dupa ce Rusia a invadat Ucraina si au fost impuse sanctiuni. Banca a spus ca a avut loc o contractie a activitatii de consum si de afaceri, precum si o scadere a importurilor si exporturilor.Companiile din Rusia se confrunta acum cu dificultati considerabile in productie si logistica. Intr-o ... citeste toata stirea