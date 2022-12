Leul nu s-a lasat influentat de spatiul Schengen

Leul a avut, din nou, pe 8 decembrie, o evolutie stabila fata de euro, semn ca piata locala nu era interesata de modul in care va fi rezolvata intrarea Romaniei in spatiul Schengen.Mult mai important este modul in care economia romaneasca va reusi sa evite intrarea in recesiune, asa cum dau semnale statele din zona euro, unde cresterea PIB a fost in trimestrul al treilea de 2,3% comparativ cu perioada similara din 2021, fata de 1,9% in Statele Unite.Conform INS, PIB-ul Romaniei a ... citeste toata stirea