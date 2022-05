Locuintele s-au scumpit in Romania cu 7,4% in primul trimestru al anului

Pretul mediu pe metru patrat al locuintelor a urcat in medie cu 7,4% in primul trimestru din acest an, fata de media ultimelor luni din 2021, potrivit unui comunicat al KIWI Finance, relateaza Agerpres.Pretul a avut ca principali vectori de crestere Bucurestiul, alaturi de Sibiu, Ilfov, Brasov si Oradea, unde majorarea preturilor medii din tranzactii a depasit 10%, potrivit Indexului imobiliar KIWI Finance, indicele de accesibilitate ramanand la un nivel sustenabil.In fapt, cresterea ... citeste toata stirea