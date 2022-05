Marius Dan (Fondul Proprietatea): Pretul energiei va ramane ridicat si in urmatorii ani

Pretul energiei pe piata din Romania va ramane ridicat in urmatorii ani si, chiar daca se va stabiliza, acesta va fi la un alt nivel fata de preturile cu care am fost obisnuiti pana acum, a afirmat Marius Dan, vicepresedinte senior al Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea.Fondul Proprietatea, actionar minoritar la mai multe companii importante din energie, este in plin proces de pregatire a listarii Hidroelectrica la bursa, care ar putea insemna cel mai mare IPO din Europa ... citeste toata stirea