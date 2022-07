Panourile solare pot ajunge deseuri periculoase daca nu sunt reciclate

In Europa exista peste 4 milioane de tone de panouri solare fotovoltaice instalatePanourile solare sunt compuse din celule fotovoltaice ce transforma lumina soarelui in electricitate si reprezinta cea mai ecologica solutie generatoare de energie verde. In prezent exista peste 4 milioane de tone de panouri solare fotovoltaice instalate in Europa, iar cererea este in continua crestere.In conditiile in care accentul in prezent se pune pe productia panourilor voltaice, putini se preocupa de ce ... citeste toata stirea