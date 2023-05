Romanii se pregatesc inca de pe-acum pentru sezonul estival, potrivit unui studiu recent, care arata ca peste 64% dintre turistii romani au deja planuri de calatorie pentru aceasta vara.64,5% dintre participantii la un sondaj realizat de Vola.ro sustin ca au planuri pentru vacanta in urmatoarele 3 luni, 28,2% vor sa calatoreasca in urmatoarele 3-6 luni, in timp ce 7% isi doresc acest lucru in urmatoarele 6-9 luni.In ceea ce priveste organizarea viitoarei vacante, 50% dintre participantii la ... citeste toata stirea