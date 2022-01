Preturile energiei scad in Europa, in urma majorarii livrarilor de gaze naturale lichefiate

Preturile energiei electrice in Europa sunt in scadere, pe 11 ianuarie, pe fondul majorarii livrarilor de gaze naturale lichefiate (LNG), care atenueaza criza energetica de pe continent, transmite Bloomberg. Mai multe nave care transporta LNG au sosit in Europa, intr-un moment in care stocurile erau la cel mai redus nivel din mai mult de un deceniu.Vremea mai calda din Europa Centrala si estimarile privind productia mai ridicata de energie eoliana in urmatoarele zile reduc momentan riscurile ... citeste toata stirea