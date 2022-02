Preturile mondiale la alimente se mentin la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu

Indicele global al preturilor la produsele alimentare s-a redresat in ianuarie si ramane la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, in urma majorarii pretului uleiurilor vegetale, a anuntat Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.Preturile mai ridicate la alimente au contribuit la majorarea inflatiei, deoarece economiile se redreseaza in urma crizei provocate de pandemie, iar FAO a avertizat ca in tarile dependente de importuri costurile mai ... citeste toata stirea