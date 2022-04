Razboiul din Ucraina si inflatia vor frana cresterea mondiala in 2022 si 2023, avertizeaza directorul FMI

Razboiul din Ucraina a determinat Fondul Monetar International sa isi reduca prognozele privind avansul economiei mondiale, atat pentru 2022 cat si pentru 2023, in conditiile in care preturile mai mari la alimente si energie pun presiuni asupra economiilor fragile, a declarat recent directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, transmite Reuters.Intr-un discurs pronuntat in avanpremiera reuniunilor de primavara ale FMI si Bancii Mondiale, care vor avea loc saptamana viitoare, Kristalina ... citeste toata stirea