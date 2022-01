Romania, in randul tarilor UE cu cea mai mare inflatie si in luna decembrie

Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna decembrie pana la 5,3%, de la 5,2% in noiembrie 2021, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia (12%), Lituania (10,7%), Polonia (8%), Letonia (7,9%), Ungaria (7,4%) si Romania (6,7%), arata datele publicatede Eurostat.Rata anuala a inflatiei a crescut in decembrie 2021, fata de noiembrie 2021, in 18 state membre, a scazut in alte sapte tari si a ramas stabila in doua state, acestea fiind Franta si Romania, unde rata ... citeste toata stirea