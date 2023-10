Dintr-un sondaj tbi bank afla ca unul din trei romani vrea sa obtina un credit in urmatoarele 12 luni. Totodata, aproape 62% se gandesc la un credit de nevoi personale pentru proiecte importante precum renovarea casei, cumpararea unei masini sau achizitionarea de electrocasnice.Nevoia romanilor de finantare a crescut in ultimul an, deoarece cresterea preturilor i-a obligat pe cei mai multi dintre ei sa faca rost de mai multi bani pentru a-si duce la bun sfarsit proiectele sau sa cumpere ... citeste toata stirea