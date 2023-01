162 de milioane de lei pentru federatii

Ministerul Sportului ofera 162 de milioane de lei federatiilor in anul 2023. Cuantumurile propuse pentru federatiile sportive nationale din Grupa 1:Federatii sporturi olimpice prioritare (individual)1. Federatia Romana de Canotaj 14.000.291 lei (14,55 mil. lei in 2022)2. Natatie si Pentatlon Modern 6.485.117 (5,8 mil. in 2022)3. Lupte 6.200.150 (6,775 mil. in 2022)4. Gimnastica 6.200.150 (4,85 mil. in 2022)5. Atletism 5.900.143 (4,85 mil. in 2022)6. Scrima 5.800.136 (5,85 mil. in ... citeste toata stirea