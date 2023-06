Odata cu incheierea turneului de La Roland Garros, au avut loc mai multe modificari in ierarhia WTA. Romania ramane cu 4 tenismene in TOP 100 dar Simona Halep a inregistrat noua o coborare, de pe 35 pe locul 36. Irina Begu, eliminata in turul 3 la Paris, a coborat doua locuri dar este in continuare prima racheta a Romaniei.In TOP 10 WTA Iga Swiatek si-a consolidat primul loc urmata de Aryna Sabalenka care a parasit Roland Garrosul in semifinale. Elena Rybakina, campioana en-titre de la ... citeste toata stirea