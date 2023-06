In urma unei anchete, Cristina Neagu a fost aleasa in echipa ideala a Europei in sezonul 2022-2023. Handbalista CSM Bucuresti, a fost aleasa cel mai bun inter stanga in aceasta ancheta in care au votat jucatori, antrenori si reprezentanti ai presei. Chiar daca nu a avut un sezon perfect cu echipa de club, a ajuns doar in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, Neagu, a primit sufragiile a peste 60% din votanti. Cu o prezenta de peste 15 ani in elita handbalului feminin, Cristina Neagu a ... citeste toata stirea