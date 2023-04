Echipele satmarene din Liga 3 au jucat sambata in deplasare in cadrul etapei a 4-a din Liga 3, Seria 10, playoff/out. Daca Victoria Carei a reusit sa obtina toate punctele, CSM Olimpia s-a intors cu o noua infrangere.Fotbalistii de la CSM Olimpia au spart gheata si au reusit sa inscrie, in meciul cu Gloria Bistrita, primele goluri in playoff-ul Ligii 3 la fotbal. Din pacate cele doua goluri, ambele marcate de Mansour nu au fost suficiente pentru a aduce macar un punct de la Bistrita. Asa ca, ... citeste toata stirea