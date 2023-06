Fotbalul judetean este aproape de final. Daca playoff-ul din Elite a ajuns la final, in playout si Liga 4 au mai ramas restantele. La care se mai adauga o etapa in Liga a 5-a. Si sigur, fazele finale din Cupa Romaniei.Inainte sa va prezentam rezultatele din weekend, mentionam in meciul contra celor de la Ciumesti, Catalin Mesesan (foto) a realizat un hatrick prin care a adus victoria echipei din Sanislau.Liga 4 Elite, playoff* AFC Botiz - Oasul 1969 4-2* Recolta Dorolt - Olimpia MCMXXI ... citeste toata stirea