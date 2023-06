Novak Djokovic a revenit pe primul loc in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP) dupa titlul cucerit la Roland Garros. Djokovic are un avans de 420 de puncte fata de spaniolul Carlos Alcaraz, fostul numar 1 mondial, pe care l-a invins in semifinale la Paris in timp ce ... citeste toata stirea