Marti a avut loc o sedinta a Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal. Comitetul s-a intrunit in mod statutar, in prezenta majoritatii membrilor sai, reprezentantul LPF si cei ai cluburilor din Liga 1, precum si Kyros Vassaras lipsind motivat.Printre deciziile aprobate se afla si cea a schimbarii denumirii CSM Satu Mare in CSM Olimpia Satu Mare. Certificatul de Identitate Sportiva a fost schimbat de multe luni, insa FRF nu permite ca numele unui club sa se ... citeste toata stirea