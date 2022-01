Mani Gyenes parcurge azi ultimii 676 de kilometri de la Raliul Dakar

Joi am avut penultima etapa de la Raliul Dakar, editia 2022. Traseul a masurat 500 de kilometri, din care 345 i-au reprezentat proba speciala. Satmareanul Emanuel Gyenes a avut o zi normala si se afla aproape de un nou final de Dakar. Asta, la o zi dupa ce pilotul de la Autonet Motorcycle Team a intampinat probleme serioase. Despre rezultatul de miercuri, Gyenes a spus: "In acest Dakar am avut foarte multe probleme tehnice. Cred ca in cele 11 Dakar-uri de pana acum, nu m-am oprit de atat de ... citeste toata stirea