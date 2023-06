Casa Fotbalului din Bucuresti gazduieste joi, 29 iunie, de la ora 12:00, tragerea la sorti a fazei regionale a Cupei Romaniei, editia 2023-2024. In aceasta competitie, judetul Satu Mare va fi reprezentat de Stiinta Beltiug, echipa care a batut-o zilele trecut pe Crasna Moftinu Mic in finala judeteana.Astfel, formatul competitiei, inaugurat sezonul trecut, prevede ca invingatoarele din fiecare judet sa lupte pentru 7 locuri in turul urmator. Pentru asta, reprezentantele din fiecare judet vor ... citeste toata stirea