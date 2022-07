Cercetarile arheologice de la Tilisca, intr-o expozitie la Muzeul Brukenthal

In curtea Muzeului de Istorie "Casa Altemberger", in perioada 6 - 31 iulie, vizitatorii vor putea vedea expozitia "Cercetari arheologice in cetatea dacica de la Tilisca". Expozitia este realizata de Muzeul National Brukenthal, in parteneriat cu Consiliul Judetean Sibiu, Primaria Orasului Saliste, Primaria comunei Tilisca si in colaborare cu Chris Baltes, Sergiu-Mihail Chidesa, Adrian Georgescu (Muzeul National Brukenthal), Christian Kaiser (Asociatia Cetatea Dacica Tilisca)"Expozitia cu ... citeste toata stirea