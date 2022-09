Congresul National al Societatii Romane de Reumatologie, pentru prima data la Sibiu

Congresul National al Societatii Romane de Reumatologie (SRR), manifestare stiintifica de prestigiu, cu participare internationala a debutat, joi, la Sibiu. Congresul, organizat pentru prima data in Sibiu, se va desfasura in perioada 29 septembrie - 1 octombrie, cu prezenta fizica si online in salile de conferinte de la Centrul Cultural "Ion Besoiu" si la Hotelul Ramada."Congresul National de Reumatologie este deja traditie. Traditie inseamna obiceiuri care se statornicesc, se repeta si se ... citeste toata stirea