Crima in stana, in Buzd: un tanar prins, dupa ce ar fi ucis un cioban

Un tanar de 26 de ani a fost prins sambata in Brateiu, el fiind banuit ca a ucis un cioban in varsta de 65 de ani.Un barbat a sesizat sambata Politia Sibiu ca, in extravilanul localitatii Buzd, comuna Brateiu, la o stana pe care o administreaza, l-a gasit decedat pe un angajat, respectiv pe barbatul in varsta de 65 de ani, domiciliat in localitatea Saros pe Tarnave.Echipajul SMURD Sibiu care a intervenit in urma sesizarii a constatat decesul barbatului. ... citeste toata stirea