FC Hermannstadt l-a adus pe Andrei Blejdea de la U Cluj

O noua achizitie pentru FC Hermannstadt - Andrei Blejdea a semnat cu echipa de fotbal a Sibiului.Andrei Blejdea este primul fotbalist transferat de FCH in pauza competitionala a sezonului 2021-2022/ Liga 2. Acesta a semnat cu noi din postura de jucator liber de contract, ultima echipa pentru care a evoluat fiind Universitatea Cluj-Napoca. In prima parte a acestui campionat, pentru U Cluj, Andrei a marcat de trei ori si a oferit 5 pase de gol in 16 meciuri disputate in toate competitiile. Pe C. ... citeste toata stirea