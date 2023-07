Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Sibiu, impreuna cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Sibiu, au efectuat, miercuri, 12 perchezitii domiciliare, in judetele Sibiu si Alba, la persoane banuite trafic de droguri de risc si mare risc si efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.Din cercetari a reiesit ca, din anul 2021 si pana in prezent, persoanele banuite ar fi comercializat in mod repetat, droguri de risc si ... citeste toata stirea