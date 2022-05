Surprizele Scenei Digitale din luna mai: "Visul unei nopti de vara" de Silviu Purcarete

Scena Digitala, platforma online de teatru-film a Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu (TNRS), ofera abonatilor, in luna mai, o creatie de exceptie a regizorului Silviu Purcarete, realizata la Tokyo Metropolitan Theatre. Spectacolul international nou pe Scena Digitala este "Visul unei nopti de vara", de William Shakespeare intr-o superba adaptare plina de dinamism semnata de Hideki Noda, in viziunea regizorala a lui Silviu Purcarete. Premiera lunii este spectacolul "Cerere in casatorie", in ... citeste toata stirea