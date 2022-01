UPDATE Sase victime pe soselele din Sibiu in mai putin de o ora

Doua accidente rutiere grave au avut loc in mai putin de o ora, sambata, 22 ianuarie, pe drumurile nationale din Sibiu, in urma carora sase persoane au suferit diverse leziuni. Update, ora 13:25 Circulatia pe DN 14, in Sibiu, a fost reluata in urma coliziunii dintre doua masini, au mentionat reprezentantii Politiei.Potrivit autoritatilor, in accidentul de la Tarnava, in final, au existat cinci victime, dar una dintre ele a refuzat transportul la spital. Patru dintre victime proveneau din ... citeste toata stirea