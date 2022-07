Simona Halep și explicațiile unui eșec dureros: "Am avut brațul blocat" Ce i-a transmis Mouratoglou

Simona Halep a pierdut în semifinalele turneului londonez Wimbledon, fiind învinsă cu un dublu 6-3 de Elna Rybakina, din Kazahstan.

Marea problemă a Simonei a fost serviciul, care n-a mers cum trebuia. „Am simțit că am avut brațul blocat, nu știu de ce m-am crispat așa pe serviciu. Dar și ea a pus presiune de-a lungul meciului, iar eu am crezut că nu pot să câștig dacă serviciul meu e atât de slab. Dar acum, sincer, după ce am vorbit și cu antrenorul (n.r. - Patrick Mouratoglou), cred că aș fi avut o șansă, dacă chiar credeam mai mult, chiar și fără serviciu", a spus Simona, citată de treizecizero.ro.

Simona și-a lăudat adversara. "Cu siguranță că nivelul ei a fost foarte ridicat. A jucat foarte bine, a fost constantă, foarte solidă. Nu și-a scăzut deloc nivelul. Dar nici eu n-am făcut multe. Cumva, cred că i-am dat mingea perfectă ca să-și facă jocul, să se simtă confortabil pe teren. Tot creditul pentru ea. A meritat să câștige azi la cum a jucat”.

Simona Halep a anunțat că are nevoie de o vacanță pentru a-și reîncărca bateriile, dar s-a declarat mulțumită de ce a obținut în ultimele luni. "„Au fost câțiva pași înainte, nu doar unul. Dacă m-ai fi întrebat înainte de Wimbledon ce o să fac aici, nu aș fi zis semifinală, pentru că, așa cum știm cu toții, n-a fost ușoară perioada care a trecut. Dar consider că astea patru săptămâni au fost extraordinare, am muncit mult, am jucat bine, încep să-mi schimb jocul, să progresez pe ce am de făcut și astăzi cred că am și obosit un pic, împingându-mi limita în fiecare zi și schimbând anumite treburi, nu este ușor să păstrezi aceeași intensitate. Și azi nu prea am reușit".

