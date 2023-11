Simona Halep explica modul in care va evita o eliminare rapida la Australian Open

Simona Halep spune ca Shelby Rogers, adversara ei din primul tur, este mai periculoasa decat pare la prima vedere, dar promite ca va face totul pentru a evita o surpriza.

Sportiva noastra se va duela cu o jucatoare care loveste puternic, ceea ce nu este deloc pe placul Simonei.

Totusi, Simona spune ca va incerca sa contracareze forta americancei printr-un joc rapid, care sa nu-i dea nicio sansa adversarei.

"Am jucat la US Open impotriva ei si imi aduc aminte ca a fost un meci dificil. Este o jucatoare buna, care a evoluat bine anul trecut la Roland Garros. Va fi un meci dificil, dar eu ma simt bine si incerc sa raman concentrata, sa dau tot ce am mai bun si sa fiu increzatoare.

Am avut timp sa lucrez la jocul meu si acum sunt mai relaxata. Stiu ca loveste puternic, dar eu ma voi misca rapid si voi incerca sa o blochez. Eu va trebui sa-mi fac jocul, chiar daca e puternica. Am mai jucat cu adversare care lovesc puternic si stiu cum sa ma descurc. Voi lupta pana la final, chiar daca meciul nu va merge cum imi doresc in anumite momente. Va trebui sa raman acolo si sa lupt", a spus Simona Halep la conferinta de presa.

Partida dintre Simona Halep si Shelby Rogers va avea loc in aceasta noapte, de la ora 2:00, in direct pe Ziare.com.

Singura intalnire directa dateaza din 2015, cand Simona s-a impus la US Open.

