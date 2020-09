Simona Halep a castigat turneul de la Roma si i-a lansat o provocare Karolinei Pliskova: "Sa ne vedem in finala de la Roland Garros"

Cehoaica a abandonat in finala de la Roma din motive medicale."A fost frumos sa joc doua zile la rand cu public si sa simt energia voastra. Felicitari adversarei mele, recuperare usoara si sa ne vedem in finala de la Roland Garros.In 2013 a inceput scensiunea mea in top cu o semifinala aici. Dupa multi ani, am reusit sa pun mana pe trofeu", a spus Simona Halep la finalul meciului cu Pliskova.Pentru castigarea turneului de la Roma, Simona Halep a incasat un cec in jur de 200.000 de euro.CITESTE SI: Simona Halep castiga finala de la Roma, dupa ce Pliskova abandoneaza in setul doi