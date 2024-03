Clasamentul în care Simona Halep conduce detașat în WTA, mult peste Serena Williams și Maria Șarapova. Ce s-a întâmplat la WTA Miami

Eliminată în primul tur la WTA Miami, la revenirea sa în tenis după un an și jumătate, Simona Halep e în continuare pe primul loc într-un clasament inedit.

Primele sferturi de finală de pe tabloul feminin de la Miami Open au stabilit și primul duel din semifinale. Elena Rybakina (Kazahstan) a trecut de Maria Sakkari (Grecia) cu 7-5, 6-7, 6-4 și o va înfrunta în penultimul act al competiției pe Victoria Azarenka (Belarus), care a eliminat-o pe Yulia Putintseva (Kazahstan) cu 7-6, 1-6, 6-3.

Statisticienii au remarcat faptul că Azarenka va juca în a 24-a sa semifinală de turneu WTA 1000 (din 2009 încoace, de la introducerea actualului sistem), bielorusa urcând pe locul 3 în acest top, condus de Simona Halep (29), românca fiind urmată de Serena Williams (26), în timp ce pe locul 5 e rusoaica Maria Șarapova (22).

