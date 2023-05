Simona Halep, făcută praf de un jurnalist de investigații: „Manevrează opinia publică”

Simona Halep trece prin momente dificile tot așteptând judecata tribunalului internațional, care întârzie de luni bune.

Halep a avut două răbufniri pe rețelele sociale în care a cerut să fie băgată în seamă, iar ecourile cererilor ei nu au rămas fără efect în România.

În timp ce românii au deschis o petiție online în favoarea ei, pe plan internațional Simona a încasat o lovitură dură de un cunoscut jurnalist de investigații:

„Este uimitor, deși poate deloc surprinzător, modul în care Simona Halep a reușit să manevreze opinia publică, deși are două cazuri de dopaj. Întârzierea de care se plânge se datorează faptului că au apărut noi acuzații, foarte grave, în legătură cu pașaportul biologic”, a fost mesajul dur al jurnalistului de investigații Nick Butler la adresa Simonei Halep, conform prosport.ro.

Nick Butler a colaborat cu publicații de top precum „The Guardian”, „The Telegraph” sau „The Times”.

It is amazing, although perhaps not surprising, how Simona Halep has been able to dictate narrative around her (two!) doping cases.

The further delay she complains about is because new, very serious, biological passport allegations have arisen. https://t.co/HKdElyZfwu