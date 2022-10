Simona Halep a revenit in tara, dupa esecul de la Wimbledon: "Nu e o drama"

Simona Halep a revenit in tara dupa esecul de la Wimbledon, acolo unde jucatoarea noastra a fost eliminata in chiar primul tur, dupa un meci slab facut in fata Janei Cepelova din Slovacia, locul 106 WTA.

Sportiva nascuta la Constanta a revenit in tara duminica seara si a stat putin de vorba cu jurnalistii aflati pe aeroportul Henri Coanda:

"Sunt un pic suparata, dar ma simt bine ca am venit acasa. Am jucat slab, nu m-am putut concentra. Fiecare e liber sa spuna ce doreste, e buna si critica atunci cand ai ceva de spus. Sunt convinsa ca mai am multe de facut in tenis. Mental nu sunt jos, dar vreau sa iau o pauza de cateva zile. Imi voi reveni, nu e o drama. Imi pare rau ca nu pot juca turneul de la Bucuresti. Anul trecut am jucat accidentata, dar am decis sa nu mai particip", puncta Halep, aflata inca pe locul 3 WTA.

Ea a tinut sa vorbeasca putin si despre subiectul deselor schimbari de antrenori pe care le-a facut in ultima perioada: "Am auzit ca am record la asa ceva anul acesta, sau in ultimii 2 ani. Nu pot sa ma laud cu faptul ca schimb antrenorii foarte des, dar nu am gasit inca varianta perfecta cu care sa ma simt bine mai mult timp. Sunt o persoana dificila un pic si poate cer prea mult uneori. O sa incerc sa pun gandurile in ordine si sa vad ce decizie voi lua", a tinut sa incheie Halep, care a anuntat in acelasi timp ca va intra in vacanta pana la turneul de la Cincinnati, care va incepe pe 3 august.

D.A.