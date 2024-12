Simona Halep se confrunta cu o problema neasteptata la turneul de la Eastbourne

Simona Halep a ajuns inca de joi la Eastbourne, unde a avut parte insa de o surpriza neplacuta.

Reprezentanta noastra, care poate ajunge pe primul loc in ierarhia WTA dupa acest turneu, s-a cazat intr-o camera cu vedere la mare, dar se plange ca nu are aer conditionat.

Simona continua si dezvaluie ca din cauza caldurii n-a putut sa doarma.

"Imi place aici. Am vedere la mare si asta e dragut, numai ca nu am aer conditionat in camera mea. A fost atat de cald incat n-am putut sa dorm", a spus Simona Halep pentru cotidianul loc Eastbourne Herald.

"Am cerut aer conditionat, dar mi s-a spus ca aici multe hoteluri nu au asa ceva. Poate ca nu e atat de cald in restul anului", a mai precizat sportiva noastra.

Simona Halep va debuta marti la Eastbourne, impotriva chinezoaicei Ying-Ying Duan, numarul 64 WTA, la o ora ce urmeaza a fi anuntata de organizatorii turneului din Marea Britanie.

Turneul de la Eastbourne se desfasoara in perioada 25 iunie - 1 iulie.

I.G.

