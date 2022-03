Pesta porcina continua sa faca ravagii in Ialomita. Autoritati sanitare: Se ignora regulile de biosecuritate

Aproape nicio regula pentru stoparea pestei porcine nu se respecta in judetul Ialomita. Constatarea apartine veterinarilor care au facut controale in peste o suta de exploatatii neprofesionale. "In ciuda tuturor eforturilor depuse se constata ca reaparitia bolii pe teritoriul judetului si, ulterior, extinderea focarelor de boala are ca principala cauza nerespectarea, de catre crescatorii din gospodariile populatiei, a regulilor minime de biosecuritate si a normelor sanitar-veterinare ce ... citeste toata stirea