Românii sunt săraci dar țin cu dinții de locul de muncă. Unde se află țara noastră față de media șomajului european

Rata șomajului ajustată sezonier în România s-a situat potrivit ultimelor cifre la 5,4%, sub media europeană de 6,4%. Foto: zcj.ro

În noiembrie 2023, rata șomajului ajustată sezonier în zona euro a fost de 6,4%, în scădere față de 6,5% în octombrie 2023 și de la 6,7% în noiembrie 2022. Ultimele cifre studiate de Eurostat și publicate în ianuarie arată un contrast îmbucurător pentru români, printre vecinii europeni.

Rata șomajului ajustată sezonier în România s-a situat potrivit ultimelor cifre la 5,4%, sub media europeană de 6,4% și chiar și sub cea a zonei euro de 5,9%, arată Eurostat. Totuși, se prefigurează că 2024 va fi un an dificil pentru cei în căutare de noi locuri de muncă, deoarece angajatorii par să adopte o abordare mai precaută în privința recrutărilor.

Potrivit analiștilor pieței, atât companiile europene, cât și cele europene se așteaptă la dificultăți financiare anul acesta și ar putea implementa strategii de reducere a costurilor care încep cu campaniile de recrutare. Ba mai mult, prudența deosebită în gestionarea lichidităților în 2024 ar putea influența negativ nu doar procesul de recrutare, ci și nivelul salariilor sau al bonusurilor oferite angajaților, spun economiștii.

Rata șomajului în UE a fost de 5,9% în noiembrie 2023, de asemenea în scădere față de 6,0% în octombrie 2023 și de la 6,1% în noiembrie 2022, potrivit ultimelor cifre sunt publicate de Eurostat în ianuarie 2024.

Eurostat estimează că 12,954 milioane de persoane în UE, dintre care 10,970 milioane în zona euro, au fost șomere în noiembrie 2023. Comparativ cu octombrie 2023, șomajul a scăzut cu 144.000 de persoane în UE și cu 99.000 în zona euro. Comparativ cu noiembrie 2022, șomajul a scăzut cu 283.000 în UE și cu 282.000 în zona euro.

2,814 milioane de tineri (sub 25 de ani) au fost șomeri în UE, dintre care 2,321 milioane în zona euro. În noiembrie 2023, rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 14,5% atât în UE, cât și în zona euro, în scădere de la 14,8% în ambele regiuni în luna precedentă. Comparativ cu octombrie 2023, șomajul în rândul tinerilor a scăzut cu 60.000 în UE și cu 54.000 în zona euro. Comparativ cu noiembrie 2022, șomajul în rândul tinerilor a crescut cu 36.000 în UE și cu 49.000 în zona euro.

Rata șomajului pentru femei a fost de 6,2% în UE, în scădere de la 6,3% în octombrie 2023. Rata șomajului pentru bărbați a fost de 5,7% în noiembrie 2023, stabilă comparativ cu luna precedentă. În zona euro, rata șomajului pentru femei a fost de 6,8%, în scădere de la 6,9% în octombrie 2023, iar rata șomajului pentru bărbați a fost de 6,1%, în scădere de la 6,2% în luna precedentă.

În ciuda creșterii indicelui prețurilor de consum la 2,9% anual în decembrie, inflația din zona euro rămâne pe o traiectorie generală descendentă, atât la nivelul de bază, cât și la nivel general, după ce s-a răcit mai mult decât se aștepta în ultimele luni, arată Eurostat.

Cum va evolua piața muncii europene în 2024, în funcție de inflație

„Deși creșterea salariilor este încă fermă și piața muncii rămâne rezistentă, ne așteptăm ca ambele să se modereze în 2024, cu toate că estimăm ca inflația de bază să atingă 2% anual în [trimestrul al patrulea al anului 2024], mult mai devreme decât a proiectat BCE", a declarat Jari Stehn, economistul șef european de la grupul bancar Goldman Sachs, într-o notă oficială emisă la finalul săptămânii trecute, potrivit CNBC.

Mai mult, potrivit unor date centralizate de Statista, trei țări europene cu cea mai mare proporție a comunităților lor de afaceri care afirmă că se așteaptă ca numărul angajaților lor să scadă în cursul anului 2024 sunt Serbia, Austria și Slovenia. Aproape jumătate dintre companiile sârbești se așteptau la scenariul potrivit căruia vor trebui să concedieze angajați în 2024. Prin contrast, toate companiile intervievate de Statista în Malta credeau că vor crește numărul angajaților sau că numărul lor de angajați va rămâne neschimbat pe parcursul anului.

Pentru recrutori, statisticile pozitive legate de piața muncii înseamnă că dificultățile de recrutare pe care multe companii le-au întâmpinat pe parcursul anilor 2021 și 2022 se vor modera. Cu toate acestea, declinul activității economice va conduce la scăderea cererii în toate sectoarele, arată un raport recent al unei firme de recrutare europene care sintetizează trendurile pieței muncii în 2024.

În ciuda încetinirii economice și a echilibrării pieței muncii pe parcursul anului trecut, șomajul va rămâne relativ ridicat în majoritatea economiilor europene în 2024. Deși ratele de neocupare a locurilor de muncă vor fi ușor mai scăzute în 2024, multe economii europene continuă să se confrunte cu o piață a muncii tensionată. Acest lucru se datorează nu numai unei populații îmbătrânite, dar și pentru că numărul mediu de ore lucrate pe persoană este încă mai mic decât înainte de pandemie, sugerează un raport realizat de ING asupra pieței muncii la nivel european. Potrivit raportului, lipsa personalului calificat ar putea încetini creșterea volumului pieței în sectorul angajărilor temporare, deoarece agențiile de muncă temporară întâmpină mai multe dificultăți în recrutarea de noi angajați.

Ultimele statistici privind șomajul în România: stăm mai bine decât media europeană

Rata șomajului ajustată sezonier în România s-a situat potrivit ultimelor cifre la 5,4%, sub media europeană de 6,4% și chiar și sub cea a zonei euro de 5,9%, arată Eurostat. În ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor (sub 25 de ani), România a înregistrat o rată de 21.0%, care este semnificativ mai mare decât media zonei euro și a UE, ambele cu 14.5%. De asemenea, în noiembrie 2023, rata șomajului pentru bărbați în România a fost de 5.8%, iar pentru femei a fost de 4.9%, ambele rate fiind mai mici decât mediile corespunzătoare atât în zona euro cât și în UE.

În noiembrie 2023, unele țări europene au avut rate ale șomajului mai mari decât România (5.4%). Printre acestea se numără Spania (11.9%), Grecia (9.4%), Italia (6.4%), Franța (7.3%) și Finlanda (6.6%).

Cu toate acestea, anul 2024 pare a fi un an dificil pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, având în vedere că angajatorii dau semne de prudenţă în recrutare. Companiile se aşteaptă la dificultăţi financiare, astfel că pot veni cu măsuri de control al costurilor, care pot avea un impact şi asupra recrutării, asupra salariilor sau bonusurilor primite de angajaţi, relatează Ziarul Financiar.

Rata șomajului este așteptată să crească în 2024. În 2023, rata șomajului a variat între 5,6% și 5,4%, cu o ușoară scădere față de anul anterior. Rata șomajului în rândul tinerilor de până la 24 de ani a rămas constant ridicată, peste 21% în toate lunile pentru care INS are date publicate. În contextul încetinirii recrutărilor, se anticipează rate ale șomajului mai mari atât la nivel general, cât și printre tineri. România nu va fi singura țară din regiune care se va confrunta cu o creștere a ratei șomajului, întrucât încetinirea economiei și temperarea activității de recrutare vor influența negativ piața muncii în majoritatea economiilor europene în 2024, arată sursa citată.