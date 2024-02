Sorana Cîrstea a câștigat o avere la Dubai și nu va plăti impozit. Care e motivul

Sorana Cîrstea, locul 22 WTA, a fost eliminată, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai, ea fiind învinsă în două seturi de italianca Jasmine Paolini, numărul 26 mondial.

Paolini s-a impus cu scorul de 6-2, 7-6, în aproape două ore.

După ce joi a acces în semifinale după un sfert de finală cu Marketa Vondrousova în care a revenit după ce pierduse primul set cu 2-6 şi a fost condusă cu 5-1 în setul doi, vineri Cîrstea nu a mai avut puterea de a reveni în faţa lui Paolini, deşi setul doi a fost unul la limită.

La final, Paolini a declarat că a avut emoţii ştiind de revenirea spectaculoasă de joi a româncei.

Pentru participarea în semifinale, Sorana Cîrstea a obţinut 158.944 de dolari şi 390 de puncte.

Românca nu va plăti nicio taxă din mica avere câștigată la Dubai, pentru că are reședința în Emiratele Arabe Unite, țară în care jucătorii de tenis nu sunt impozitați de stat. Singura condiție e ca sportivul respectiv să locuiască în Emirate cel puțin jumătate din anul calendaristic.

”M-am mutat la Dubai. De doi ani mi-am luat rezidența la Abu Dhabi, dar locuiesc la Dubai. Mereu mi-am dorit să locuiesc și în țară, dar și în afară, mai ales că sportul practicat de mine presupune să fii mereu plecat.

Mi-am dorit să locuiesc 50%-50%, adică jumătate de an în România și jumătate de an în afară. Bine, impropriu spus jumătate de an, pentru că eu călătoresc extrem de mult”, spune Sorana Cîrstea, conform Gsp.ro.