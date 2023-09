"N-a avut dresor! Bătea toți băieții la vârsta ei" Un apropiat al Soranei Cîrstea dezvăluie lucruri despre sportiva de 33 de ani

Sorana Cîrstea va avea în această noapte șansa de a prinde un loc în semifinalele US Open, situație în care ar înregistra cea mai mare performanță din cariera ei.

Sorana o va întâlni, de la ora 2.00, pe Karolina Muchova, din Cehia, în sferturile de finală și poate confirma forma bună arătată până acum în America.

George Cosac, președintele Federației Române de Tenis și un apropiat al jucătoarei, a explicat de ce Sorana a ajuns la acest nivel abia la 33 de ani.

„Sorana era 21 WTA în clasament, Simona undeva la 50 WTA, era în creștere, și chiar atunci am avut o discuție cu tatăl ei și i-am făcut o propunere să ia un antrenor cu personalitate, care să o pună pe un făgaș și mai bun, pentru că Sorana era o jucătoare cu personalitate, nu mișcau antrenorii în fața ei, din păcate.

Cred că dacă avea un antrenor așa cum le mai zic eu din când în când, un dresor pe măsura valorii ei, cu siguranță ar fi fost mult mai sus. Au fost fel de fel de antrenori care i-au permis lucruri. Sigur, jucătorul de tenis e cel care își alege echipa, cel care își plătește antrenorul și poate uneori își permite un pic mai mult decât este cazul”, a declarat George Cosac, potrivit Sport Total FM.

„Bătea toți băieții la vârsta ei”

Cosac și-a amintit cât de talentată era Sorana Cîrstea. „Niciodată nu este prea târziu în cazul Soranei. Dacă ea a ajuns la maturitate la vârsta asta, care îi permite și care a adus-o să facă performanțe de excepție, sigur, toată lumea o urmărește, o aplaudă, o încurajează. Și cred că este bine pentru tot sportul românesc.

Vedem cât de vizibil e tenisul, un turneu de Grand Slam, câtă lume e prin tribune și în câte țări se transmite. Ea nu poate să facă decât bine sportului românesc prin performanțele pe care le obține. Sorana, într-o zi bună pe ciment, poate bate pe oricine. Lovește extrem de puternic. Dacă se focusează și nu-și pune presiune suplimentară, dacă va fi liniștită, eu zic că are șanse foarte bune.

Am fost prima dată cu Sorana când avea 10 ani la o competiție în Israel, era un conflict zdravăn acolo, eram însoțiți permanent de soldați, era o atmosferă încărcată. Dar la acea vârstă, Sorana bătea toți băieții de vârsta ei. Era o promisiune certă, dacă putem spune așa. Când am devenit președintele federației în 2013, am fost cu echipa de Cupa Federației la Budapesta, eram într-o grupă inferioară, jucam nenumărate meciuri ca să ne calificăm”, a mai spus George Cosac.

