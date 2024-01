Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko, foste bune prietene, se întâlnesc în primul tur la Adelaide. Cele două nu își mai vorbesc

A avut loc tragerea la sorți a turneului WTA 500 de la Adelaide, iar Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din primul tur.

Sorana Cîrstea (locul 26 WTA) va juca în primul tur la Adelaide cu letona Jelena Ostapenko 9locul 12 WTA). Aceasta vine după sferturi de finală la Brisbane, fiind eliminată de Victoria Azarenka după un meci în care a făcut din nou scandal.

Cele două jucătoare, foste bune prietene, nu se mai află în relații amicale. Acest fapt a fost remarcat și de jurnalistul Jose Morgado, care amintește că Sorana obișnuia să meargă la Riga doar pentru a se vedea cu Jelena.

Însă la ultima întâlnire, când Sorana a câștigat la Wimbledon, a fost o strângere rece de mână, iar relația dintre cele două s-a răcit.

În urmă cu cinci ani, Jelena declara despre Sorana: "Am o prietenă bună în circuitul WTA, care este Sorana Cîrstea. Ea chiar a venit să mă viziteze la Riga şi ne-am distrat foarte mult. Vorbesc cu multe jucătoare, însă este adevărat că e dificil să ai prietene, pentru că în ziua următoare trebuie să le înfrunţi pe teren".

Sorana and Jelena used to be BFFs and played doubles together.

Today's handshake was... not what I expected. https://t.co/Ir4Ib7RzlA pic.twitter.com/VzM3ANYmGu