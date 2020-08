Rugby: Nationala Japoniei nu va mai veni in Europa in toamna acestui an din cauza pandemiei de COVID-19

Japonia, surpriza Cupei Mondiale 2019, unde a atins sferturile de finala, urma sa participe la o noua si efemera competitie, impreuna cu echipe din Turneul celor Sase Natiuni si cu reprezentativa Fiji. Japonia facea parte dintr-o grupa alaturi de Franta, Scotia si Italia in acest "Turneu al celor Opt Natiuni", ce ar fi urmat sa aiba loc intre 14 noiembrie si 5 decembrie.Potrivit presei locale, federatia nipona ar fi dat inapoi in fata evolutiei conditiilor sanitare.Japonia a limitat recent intrarea strainilor in tara, complicand astfel revenirea staff-ului tehnic al nationalei de rugby, inclusiv a selectionerului neozeelandez Jamie Joseph.