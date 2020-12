Formula 1: ancheta in cazul accidentului suferit de Romain Grosjean va dura 2 luni. Aspectele care vor fi cercetate

Ancheta asupra incidentului in care a fost implicat Grosjean va examina toate aspectele, inclusiv dispozitivele de siguranta ale pilotului, cum ar fi casca, sistemul HANS (n.r. - sistemul de protectie al capului si gatului pilotului), centura de siguranta, imbracamintea de protectie, celula de supravietuire (n.r. - cockpitul intarit, din fibra de carbon), tetiera, sistemul de stingere a incendiilor din masina si dispozitivul Halo de protectie frontala a cockpitului, a precizat FIA."Analiza va mai include integritatea sasiului si performanta barierei de siguranta la impact. De asemenea, va fi evaluat rolul personalului de pe pista si al echipei de interventie medicala.FIA va colabora cu toate partile implicate, inclusiv cu promotorul Formulei 1, cu echipa Haas F1 si cu Asociatia Pilotilor de Grand Prix, care au fost deja contactati pentru a participa la ancheta.Colectarea datelor va fi in centrul acestei investigatii, iar in Formula 1 exista mai multe instrumente de date decat in orice alt campionat. Cercetatorii FIA vor putea culege date din diferitele fluxuri video, inclusiv de la o camera de mare viteza care-l inregistreaza pe pilot si filmeaza cu 400 de cadre pe secunda pentru a dezvalui in miscare lenta ceea ce i se intampla in timpul accidentului.Alte date vor fi colectate de la Inregistratorul de Date ale Accidentului, aflat in masina, care va dezvalui viteza si fortele asupra monopostului si de la accelerometrele plasate in ureche, care sunt modelate pentru a se potrivi in canalul urechii unui pilot si care masoara miscarea capului sau intr-un accident.Este de asteptat ca ancheta sa dureze aproximativ 6-8 saptamani, inainte ca rezultatele sa fie facute publice", a adaugat Federatia Internationala de Automobilism.Grosjean a suferit arsuri la maini, duminica, intr-un accident dramatic produs in turul I al cursei de la Sakhir, monopostul condus de el lovind bariera de protectie de pe marginea pistei cu o viteza de 221 kilometri/ora si fiind supus unei forte de peste 50G.Masina a lovit frontal bariera de protectie de pe marginea pistei si s-a rupt in doua parti. Partea cu cockpitul pilotului a trecut de bariera metalica si a fost cuprinsa de o valvataie. Francezul a iesit singur din epava in flacari, suferind doar arsuri la maini.Dupa accident, el a fost transportat la centrul medical al circuitului de la Sakhir, apoi, cu elicopterul, la spitalul fortelor armate de langa capitala Manama.Pilotul Haas a fost externat miercuri dimineata.Citeste si: VIDEO Cutremurator: Diego Maradona a murit intr-o casa fara baie normala. Locuinta, improvizata dintr-o sala de jocuri