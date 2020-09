Stelistii au luat tot aurul la tenis de masa. Frumoasa Bernadette Szocs, pe post de vedeta

La primul concurs de dupa intreruperea cauzata de pandemie, Superliga Nationala, fetele si baietii de la Steaua au facut spectacol si au castigat tot ce se poate. Desi de 4 zile e pe antibiotice si a jucat cu o durere acuta de masea, Bernadette Szocs a fost lidera echipei feminine, cu un aport substantial la victoria finala."Sunt fericita pentru ca acesta a fost obiectivul de cand am decis sa joc in campionatul Romaniei. Sunt doar de un an la Steaua si ma bucur ca am reusit sa aduc atatea medalii", a declarat Bernadette Szocs, considerata un sex-simbol in lumea tenisului de masa. In finala feminina, CSA Steaua a invins-o cu 3-1 pe CS Farul Constanta, care a obtinut medalia de argint. Podiumul a fost completat de ACS Dumbravita si CSM Bistrita.Cei care au produs surpriza in Superliga Nationala sunt cei 3 pusti minune de la Steaua, de 15 si 16 ani. Darius Movileanu, Eduard Ionescu si Andrei Tomica, antrenati de Andrei Filimon, i-au invins in finala pe baietii de la Mioveni si au plecat acasa cu aurul. "Aceasta medalie reprezinta o bucurie foarte mare si neasteptata, ne bucuram enorm ca am reusit sa luam locul 1", a declarat Andrei Tomica. In finala Superligii la masculin, sportivii clubului CSA Steaua Bucuresti s-au impus cu 3-0 in fata lui CS Mioveni. Pe locul trei s-au clasat CS Vointa Campulung si CSTT Pristavu Campulung.