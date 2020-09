CSM Arcada Galati s-a calificat in turul secund al Ligii Campionilor la volei masculin

Scorul pe seturi a fost 28-26, 18-25, 25-13, 23-25, 20-18, dupa 127 minute de joc.CSM Aracada a salvat cinci mingi de meci ale echipei adverse in setul decisiv.Campioana Romaniei, Arcada Galati, a castigat primul meci din turneu cu 3-0, la "masa verde", dupa ce adversara sa, OK Ribola Kastela (Croatia), nu a indeplinit cerintele legate de prezentarea testelor negative Covid-19 la timp.Croatii au pierdut apoi si meciul cu Sastamala, de aceasta data pe teren, cu 0-3.Astfel, CSM Arcada incheie pe primul loc, cu doua victorii din doua posibile in grupa B din primul tur preliminar, si se califica in turul secund al Ligii Campionilor.Meciurile sunt programate tot sub forma de turneu la mijlocul lunii viitoare.