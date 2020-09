L-a ajutat sa iasa din inchisoare dupa 23 de ani si s-a maritat cu el. Povestea fascinanta a unei duble campioane olimpice

Anuntul a fost facut zilele trecute in cadrul unei emisiuni televizate. "Suntem incantati sa continuam munca pe care am facut-o pana acum, dar de aceasta data ca un cuplu casatorit", a spus Maya Moore, una dintre cele mai valoroase baschetbaliste din campionatul nord-american (WNBA) si dubla campioana olimpica in tricoul nationalei SUA.Jonathan Irons (40 de ani), proaspatul sot al sportivei, are o poveste fascinanta, in 1998 fiind condamnat la 50 de ani de inchisoare pentru ca ar fi patruns abuziv intr-o locuinta, impuscandu-l pe proprietarul casei respective. Afland de acest caz, Maya Moore si-a intrerupt cariera de baschetbalista in 2019 si a depus toate eforturile posibile pentru ca Jonathan sa fie eliberat.In cele din urma, in primavara acestui an, dupa 23 de ani de detentie, Jonathan Irons a primit vestea mult asteptata. Beneficiind si de ajutorul dat de Maya Moore, procesul a fost reluat, iar un judecator a decis ca procurorii n-au prezentat toate probele, mai exact o amprenta care il discrimina pe Irons.