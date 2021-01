Sportivul cu 23 de medalii olimpice de aur sufera de depresie. Dezvaluiri cutremuratoare ale sotiei: "Daca te pierd, nu stiu ce voi face"

La patru editii de Olimpiada (2004-2016), Phelps a strans nu mai putin de 28 de medalii, dintre care 23 de aur, aflandu-se detasat pe prima pozitie in topul sportivilor cu cele mai multe medalii la JO Din pacate, viata sa personala e marcata de "boala secolului 21", asa cum e denumita depresia, in ciuda faptului ca lui Michael Phelps nu-i lipseste absolut nimic, avand in jurul lui o familie frumoasa, sotia Nicole si cei trei copii ai cuplului.De altfel, intr-un interviu acordat presei americane, partenera de viata a lui Michael s-a declarat ingrijorata. "Nu e deloc usor, dar sunt casatorita cu o persoana incantatoare", a spus Nicole, amintindu-si apoi de tragedia care a lovit familia Bryant. "Dupa ce Vanessa l-a pierdut pe Kobe, m-am uitat la el si l-am intrebat: "Te putem ajuta cu ceva? Pentru ca, daca te pierd, nu stiu ce voi face". Credeam la un moment dat ca pot rezolva aceasta problema, ca pot sa fie terapeutul lui, dar am invatat ca nu pot face nimic, oricat de mult il iubesc", a compelat sotia lui Michael Phelps.Citeste si: Miracol in sport. Tenismena care joaca fara 5 degete s-a calificat pe tabloul principal la Australian Open