Ce nume ar alege Helmuth Duckadam pentru noua arena a celor de la Steaua Bucuresti

Acesta considera ca actuala arena ar trebui sa isi pastreze numele vechi, si anume stadionul Steaua . Chiar daca nu toate legendele clubului sunt de aceeasi parere."Eu am spus din start. Numele trebuie sa ramana Stadionul Steaua, pentru ca asa cuprinzi toti jucatorii care au activat. Nu cred ca trebuie dat numele unui jucator. La fel si cu stadionul din Arad. Acolo sa ramana numele baronului Francisc von Neuman", a punctat aradeanul, campion european cu Steaua in 1986, dupa o finala cu FC Barcelona , in care a aparat 4 penaltiuri, la televiziunea ProX.De asemenea, alaturi de el si alte foste glorii ale Stelei si-au exprimat un punct de vedere:: "Ion Alecsandrescu sau Voinescu. Ion Alecsandrescu, pentru ca el a facut acea echipa".: "Stadionul Steaua sau, dupa contributia celor din finala de la Sevilla, dupa cel care a tinut grupul unit, Emeric Ienei ".: "Ar putea sa poarte numele antrenorului care a reusit cea mai mare performanta a echipei de fotbal Steaua, castigarea Cupei Campionilor, Emeric Ienei".Costul constructiei arenei din Ghencea va ajunge la final la 94 de milioane de euro, avand o capacitate de peste 31.000 de locuri. In plus, complexul din sectorul 6 va avea si un restaurant, spatii de cazare pentru sportivi, muzeu al CS Steaua, sala de forta etc.D.A.